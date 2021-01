PSG : Marquinhos meilleur que Neymar, il n'y a pas photo

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain est désormais tourné vers 2021, l’année dernière a quand même été un bon cru dans l'histoire du club de la capitale.

Mis à part l’éviction finale de Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand ayant perdu son groupe au cours des dernières semaines, l’année 2020 restera gravée à jamais dans les mémoires des supporters parisiens. Dans cet année rendue si spéciale par le coronavirus, le PSG a effectivement atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions, en plus de faire un triplé sur la scène nationale. Mais alors qui restera le meilleur joueur de 2020 au PSG ? Si Neymar est cité par certains suiveurs, pour son magnifique Final 8 à Lisbonne, Marquinhos est au-dessus de tout le monde, d’après les dires de Régis Brouard.

« Marquinhos ou Neymar, le meilleur de 2020 ? Marquinhos ! Il a été efficace à tous les postes où il a pu jouer, dans un collectif qui n’est pas toujours très équilibré. Il ne faut pas oublier aussi que Marquinhos a marqué des buts importants pour le PSG. Il a su porter ce brassard hautement avec beaucoup de justesse et de sérénité. Il a dégagé une force tranquille. Quand on est un technicien, on met de suite Marquinhos dans une équipe. Il est technique, tactique, la réflexion aussi… Il répond à tous les critères », a expliqué le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui estime donc que Marquinhos a parfaitement pris la place de capitaine, laissée vacante par le départ Thiago Silva l’été dernier.