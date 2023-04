PSG : Marquinhos, Galtier et Verratti virés, Daniel Riolo interpelle Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La nouvelle défaite du PSG, ce dimanche après-midi face à Lorient (1-3) fragilise encore davantage son entraîneur Christophe Galtier.

Dans la tourmente après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en grand danger suite aux défaites contre Rennes et Lyon au Parc des Princes il y a quelques semaines, Christophe Galtier avait gagné le droit de terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain grâce notamment aux victoires contre Nice puis Lens. Le club de la capitale avait repris un matelas de points important sur Lens et l’OM, ce qui avait redonné un peu de sérénité aux joueurs et à l’entraîneur.

Christophe Galtier de nouveau sur la sellette ?

Mais ce dimanche, le doute est de nouveau total autour du PSG et de Christophe Galtier après la défaite contre Lorient (1-3) au Parc des Princes. En cas de victoire de Marseille contre l’AJA au Vélodrome ce dimanche soir, le champion de France en titre ne compterait plus que cinq points d’avance sur le club phocéen… à cinq journées de la fin. De quoi s’inquiéter pour l’état-major du Paris Saint-Germain, qui pourrait bien prendre des décisions radicales d’ici la fin de la saison.

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo a fait savoir que Nasser Al-Khelaïfi pourrait notamment faire le choix de se séparer au plus vite de Christophe Galtier. C’est ce que le journaliste de RMC ferait s’il était aux commandes du club francilien. « Je crois qu’à la place du président du PSG, devant une telle prestation de mon équipe, je vire le coach… » a publié le journaliste de l’After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo allume l'entraîneur... et les joueurs

« Je crois qu’à la place du coach du PSG, devant une telle prestation de mon équipe, je démissionne et je pars en vacances très loin… Je crois qu’à la place de Marquinhos et Verratti… devant une telle prestation de mon équipe … je pars en vacances et je ne reviens pas ! » a-t-il conclu. Du côté des supporters, la colère monte et personne n’échappe aux critiques. Tandis que le coordinateur sportif Luis Campos exige une réaction, la température monte au PSG à cinq journées de la fin du championnat. Et tous les regards sont braqués en direction de l’entraîneur, Christophe Galtier.