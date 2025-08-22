PSG ‍: Marquinhos connait son bourreau

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment intégré Ilya Zabarnyi à son effectif. L'international ukrainien aura notamment la lourde tâche de concurrencer Marquinhos dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment affolé le marché des transferts cet été. Seuls Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi ont débarqué. Concernant le défenseur ukrainien, les champions d'Europe ont investi beaucoup d'argent et croient en ses capacités. L'idée est de faire la transition avec Marquinhos, pas certain de rester au PSG au-delà de cette saison. Mais en cas de bonnes prestations, Zabarnyi pourrait finir par mettre Marquinhos sur le banc. C'est du moins ce que pensent pas mal d'observateurs qui connaissent bien ses capacités.

Zabarnyi, la pioche idéal pour le PSG ?

Ces dernières heures, un dirigeant de Bournemouth, joint par L'Equipe, affirme même concernant l'Ukrainien : « Le coach plaisantait en disant qu'il n'avait pas besoin de latéral pour s'occuper de l'ailier adverse parce qu'Illia s'occupait de tout. Il y a Marquinhos et Pacho, mais vous verrez que, à la fin, c'est lui qui jouera le plus. Il a des qualités incroyables. Chez nous, Zabarnyi a laissé une image incroyable. C'est un top garçon, un incroyable professionnel, avec de vraies qualités humaines. Jusqu'à son départ, malgré la pression autour de son transfert, il a continué à saluer tout le monde, du propriétaire à la réceptionniste. Il est l'opposé du joueur qui se prend pour une superstar ».

Même son de cloche concernant le sélectionneur roumain Mircea Lucescu. « Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa disponibilité pour apprendre. Son comportement a toujours été parfait. Physiquement, il était déjà bien. Techniquement, ça pouvait le mettre en difficulté par rapport à d'autres profils, plus agiles. Mais il a énormément progressé. Ç'a toujours été son leitmotiv. Il a su utiliser son intelligence pour devenir le joueur qu'il est. Et ce n'est pas fini ». A Zabarnyi de jouer pour progresser rapidement et s'imposer au PSG. Il pourra prendre exemple sur son nouveau coéquipier, Willian Pacho, qui a mis tout le monde d'accord en quelques moins à peine.