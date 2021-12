PSG : Marquinhos au-dessus de Neymar, Mbappé et Messi !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva, le défenseur parisien Marquinhos est le joueur préféré de la plupart des supporters du PSG.

Ces dernières semaines, les critiques fusent à l’égard des joueurs du Paris Saint-Germain. En revanche, un homme résiste à toutes les tempêtes et ne se retrouve jamais sous le feu des reproches. Il s’agit de l’indispensable Marquinhos. Homme fort du PSG depuis de longues années, le capitaine brésilien du Paris SG est sans aucun doute l’un des chouchous du Parc des Princes. Il faut dire que contrairement à certains de ses coéquipiers ou de ses anciens collègues, Marquinhos n’a jamais triché sous les couleurs du PSG en donnant toujours le meilleur de lui-même. C’est cela que les supporters du Paris Saint-Germain apprécient chez lui selon l’ex-défenseur de la Roma, qui s’est livré sur sa popularité au sein de la capitale française dans un podcast avec le journaliste Mohamed Bouhafsi.

Un guerrier hors du commun au PSG

« Pourquoi les supporters m’apprécient tant ? Je pense que c'est pour les efforts » a jugé le défenseur brésilien Marquinhos avant de poursuivre. « Ça fait quand même 9 ans que je transmets le respect que j'ai pour le club et les supporters le voient. Moi je comprends à quel point un club est important pour un supporter, je me mets à sa place. Je me demande : 'Si j'étais supporter, quel type de joueur je voudrais dans mon équipe ?' C'est ce que j'essaie de faire sur le terrain, je me donne à fond pour que les supporters soient fiers de m'avoir dans leur équipe » a lancé Marquinhos, dont les supporters du Paris Saint-Germain apprécieront cette nouvelle déclaration pleine de sagesse et de bon sens. Certains feraient bien de s’en inspirer, à l’heure où les joueurs (et l’entraîneur) du PSG sont critiqués comme jamais. Et ce n’est pas le piteux match nul obtenu à Lorient avant Noël qui a calmé les haters.