PSG : Marquinho et la fête, il a un énorme regret

Présent ce samedi en conférence de presse, Marquinhos a fait le tour des dossiers chauds au PSG. Et le capitaine brésilien n'a éludé aucune question.

Marquinhos s’en doutait, en se présentant face aux médias à la veille du match PSG-Bordeaux, il allait devoir répondre à des questions sur les récents événements intervenus au Paris Saint-Germain depuis la défaite à Dortmund. Et en bon capitaine, le défenseur brésilien du club de la capitaine ne s’est pas caché, mais a évoqué à la fois la polémique initiée par l’anniversaire de ses trois coéquipiers sud-américains, mais également les propos de Neymar. Pour Marquinhos, il y a effectivement eu des erreurs, mais désormais le PSG doit se focaliser sur le match retour contre le club allemand le 11 mars prochain.

Evoquant d’abord la soirée de jeudi, et la fête pour célébrer l’anniversaire de Cavani, Di Maria et Icardi, le défenseur du Paris Saint-Germain a reconnu que c’était surtout la communication autour de cette soirée qui avait été très mauvaise. « C’est vrai que c’était une erreur de diffuser ces vidéos. Cette soirée était prévue avant le match. Il faut dire à nos supporters que ce n’était pas un manque de respect. On voulait penser à autre chose, c’est un moment qu’on essaye de passer ensemble. Je pense que c’est notre vie privée, mais il faut faire attention avec ça car il y a des gens qui font des kilomètres pour le PSG (...) Ce n’était pas pour manquer de respect. C’était un moment pour oublier un peu le foot et passer le temps ensemble », a d’abord expliqué Marquinhos.

Et le Brésilien de parler ensuite des propos de Neymar. « Ce n’est pas notre décision, il y a eu beaucoup de réunions avec le staff médical et le staff technique, ils ont analysé. Nous les joueurs, on veut toujours être sur le terrain surtout avant le match comme ça pour retrouver de l’intensité. Je pense que c’était juste ça. Après, il faut analyser tous les côtés et prendre la bonne décision », a confié le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, qui estime que l’heure n’est plus à ce genre de sujet, mais plutôt à la préparation du match retour contre Dortmund.