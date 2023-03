PSG : Marcus Rashford priorité du Qatar, l'offre est bluffante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG s’est activé dans l’ombre pour tenter de recruter Marcus Rashford en provenance de Manchester United, en vain. Les dirigeants parisiens ne lâchent pas l'affaire.

L'appétit du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford ne date pas d’hier. Tandis que pendant la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi révélait l’intérêt du club de la capitale pour l’international anglais, il semblerait que le PSG ait tenté de recruter Marcus Rashford l’été dernier. A en croire les informations de The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi était prêt à toutes les folies pour faire signer l’attaquant, qui était à ce moment en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023. Convaincu par le potentiel du joueur, que le Paris Saint-Germain voulait associer à Kylian Mbappé, le champion de France en titre a proposé 450.000 euros par semaine à Marcus Rashford, soit près de 24 millions d’euros par an… soit un salaire deux fois supérieur à celui que l’Anglais perçoit actuellement à Old Trafford. Depuis, Marcus Rashford a toutefois prolongé d’une saison en faveur de Manchester United, soit jusqu’en juin 2024.

Rashford priorité du PSG l'été prochain ?

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tenté de cacher l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford. « C'est un autre joueur vraiment incroyable. Et libre ? Si Rashford est libre, tous les clubs vont se jeter dessus. On ne s'en cache pas, on a déjà parlé dans le passé, nous étions intéressés. Mais ce n'était pas le bon moment pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas » avait avoué Nasser Al-Khelaïfi au micro de Sky Sports. Cette déclaration d’amour en public signifie-t-elle que le PSG va revenir à la charge dès l’été prochain pour attirer l’international anglais ? A l’heure où Victor Osimhen est également associé au PSG dans l’optique du mercato, il apparait de plus en plus clair que Luis Campos souhaite en tout cas apporter un nouveau souffle à l’attaque parisienne. L’idée est plus que jamais d’associer Kylian Mbappé à des joueurs plus jeunes et dynamiques que Neymar et Lionel Messi. Mais pour y parvenir, il faudra déjà se débarrasser des anciennes stars du FC Barcelone afin de réduire drastiquement la masse salariale du club. Quitte à ensuite miser très gros, avec un salaire énorme pour les recrues qui veulent bien rejoindre le projet du Paris SG.