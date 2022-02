PSG : Marco Verratti se lâche dans le Metaverse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Beaucoup plus convaincant sur le terrain ces dernières semaines, Marco Verratti a décidé de changer un peu ses plaisirs extra-sportifs.

Moins de soirées et plus de temps passé avec son amoureuse, Jessica Aidi. Le couple a visiblement une passion pour le monde virtuel, et cela s’est concrétisé cette semaine par un investissement. Le milieu de terrain du PSG a décidé de se payer une ile virtuelle sur le jeu Sandbox, dans un investissement très à la mode chez les sportifs. Récemment, Neymar a acquis des pièces de collection virtuelles pour des sommes pouvant monter à plusieurs centaines de milliers d’euros. Pour le coup, Marco Verratti a donc acheté l’une des 25 îles paradisiaques numériques en vente sur ce jeu populaire dans son secteur.

2,6 millions d'euros pour 25 îles

La société qui gère la vente de ses iles, Exclusible, a vendu ainsi ses 25 emplacements, pour récupérer 2,6 millions d’euros. « L’épuisement de notre stock d’îles en seulement deux semaines démontre la forte demande pour les actifs et les expériences exclusives du métaverse », s’est félicité le PDG d’Exclusible, surpris par le succès rencontré par son opération qui a séduit de nombreuses personnalités du sport. Kingsley Coman (Bayern Munich), l’ancien tenniswoman Ana Ivanovic et le Suisse Stanislas Wawrinka, ont aussi investi dans cette vente réservée aux personnalités.

Marco Verratti s’en est en tout cas publiquement félicité, comptant bien faire de ce paradis virtuel un rendez-vous très prisé. « J’ai toujours été passionné par l’innovation et la technologie en général, et j’ai récemment approché le monde incroyable de la technologie blockchain et du metaverse. J’ai réalisé que j’étais prêt à faire un grand pas et à être un pionnier en créant ma propre île privée dans la Sandbox », a livré le joueur du PSG, qui a visiblement trouvé des passions plus sages maintenant qu’il est marié. Le club de la capitale ne s’en plaindra pas.