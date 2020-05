PSG : Marcin Bulka se fait humilier après son crash

Dans : PSG.

Impliqué dans un accident de la route spectaculaire mais qui n’a heureusement pas fait de dégâts en dehors de la carrosserie, Marcin Bulka fait beaucoup parler de lui en Pologne.

Parti du pays alors qu’il n’avait que 15 ans pour rejoindre le centre de formation de Chelsea, Bulka fait figure de grand espoir du football polonais. Et pourtant, en dehors de quelques passages avec les sélections de jeune de son pays, le natif de Plock ne joue quasiment jamais. Zéro match avec Chelsea, un seul avec le PSG, ce n’est pas une infamie en soi dans de grands clubs et avec un rôle de numéro 3, mais cela laisse entrevoir le chemin qu’il reste à faire. Et c’est ce qu’a tenu à rappeler avec une bonne dose d’humour la légende du football polonais qu’est Zbigniew Boniek. L’ancien coéquipier de Michel Platini à la Juventus Turin, s’est ainsi amusé de voir son jeune compatriote se planter dans le décor avec une Lamborghini au jaune bien tapant, pas vraiment une marque de modestie et d’humilité selon lui.

Réagissant au crash de Bulka, Boniek a ainsi lancé sur les réseaux sociaux: « La question c’est, que va-t-il alors conduire quand il commencera réellement à jouer », a lancé l’ancien sélectionneur national, pour qui il est de bon de temps de rappeler, qu’après avoir signé un beau contrat pour lui au PSG, il serait temps de montrer ses talents sur un terrain de football. A 20 ans, le gardien numéro 3 du Paris SG a encore un peu de temps avec un an de contrat restant, et si tout se passe bien, il pourra même s’offrir d’autres bolides s’il le souhaite, à condition de rester prudemment sur la route.