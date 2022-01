PSG : Marcelo Brozovic, le gros coup de Leonardo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les joueurs libres en fin de saison aiguisent l’appétit des clubs européens, et le PSG a déjà prouvé par le passé qu’il savait se positionner sur ce marché.

Et quand Leonardo a un joueur dans le viseur, il ne déroge en général pas à la règle, quitte à arriver à ses fins plusieurs années après. Le directeur sportif du PSG a toujours un oeil aiguisé sur la Série A, et parmi les joueurs en fin de contrat, plusieurs profils lui plaisent beaucoup. Notamment au milieu de terrain. Il y a le Milanais Frank Kessie. L’Ivoirien a refusé de prolonger avec le Milan AC, et sera libre dans 6 mois. Mais selon Le Parisien, c’est un autre milanais qui fait rêver Leonardo. Il joue à l’Inter Milan, et sera également libre cet été. Il s’agit de Marcelo Brozovic, qui fait le bonheur du club lombard avec sa capacité de récupération et sa distribution du jeu.

Nous sommes le 1er janvier 2022 et Marcelo Brozović est désormais libre de négocier et s'engager avec le club qu'il souhaite ! 🇭🇷 pic.twitter.com/qHpgPoUMiE — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 1, 2022

A 29 ans, le Croate se dit prêt pour un nouveau défi, et le PSG croit beaucoup en lui pour être enfin le chainon manquant dans son entrejeu, notamment dans le rôle très recherché de sentinelle devant la défense. Toutefois, contrairement au dossier Franck Kessie par exemple, l’Inter Milan n’a pas encore renoncé à l’idée de prolonger Brozovic, et serait prêt à faire de gros efforts pour le conserver au club. Mais désormais, le 1er janvier est passé, et le Croate va forcément entendre parler des clubs qui cherchent à le faire venir, rendant sa prolongation de plus en plus compliquée au fur et à mesure que la saison avance. C’est un argument de plus pour le PSG, qui se positionne de plus en plus fréquemment sur les joueurs libres, et cible notamment Paul Pogba qui arrive aussi en fin de contrat du côté de Manchester United.