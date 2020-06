PSG : Mbappé à Liverpool, une révélation troublante

Dans : PSG.

Nettement en tête de la Premier League avant l’interruption du championnat, Liverpool deviendra officiellement champion d’Angleterre dans les semaines à venir.

Dès que le titre sera officiellement sécurisé, les Reds se pencheront sur le mercato. Et il promet d’être animé puisque Jürgen Klopp souhaitait recruter Timo Werner mais que finalement, l’international allemand du Red Bull Leipzig est sur le point de signer à Chelsea. Un coup dur pour Jürgen Klopp, qui souhaite le recrutement d’un joueur offensif assez polyvalent, au potentiel important et au niveau quasiment équivalent de ses trois stars offensives, à savoir Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Kylian Mbappé colle au portrait-robot du joueur désiré par l’entraîneur de Liverpool. Et ce n’est donc pas un hasard que l’attaquant du PSG soit régulièrement associé à Liverpool. D’autant plus que selon l’ancien attaquant de Tottenham Darren Bent, il se trame bien quelque chose du côté de Liverpool depuis quelques semaines. Et à en croire les indiscrétions glanées par l’ancien attaquant de 36 ans, cela pourrait concerner l’avant-centre du Paris Saint-Germain. « Les gens parlent beaucoup de Mbappé à Liverpool. Le joueur a dit qu’il aimait la façon dont Jürgen Klopp gérait ses joueurs et qu’il aimerait jouer un jour pour lui. Il se passe évidemment quelque chose à Liverpool que nous ignorons » a-t-il indiqué au micro de Sky Sports. Des propos énigmatiques qui ne manqueront pas d’alimenter la rumeur Kylian Mbappé à Liverpool en Angleterre. Un transfert qui a de quoi faire rêver les fans des Reds même s’il faudrait un tremblement de terre assez improbable pour voir le champion du monde 2018 quitter Paris lors du prochain mercato…