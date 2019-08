PSG : Mandzukic préfère ne pas jouer plutôt qu’aller à Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Sans parler du dossier Neymar, le PSG doit actuellement faire sans Cavani et Mbappé, tous les deux blessés face à Toulouse.

De quoi sacrément amoindrir l’attaque parisienne, et provoquer de gros doutes sur les capacités du club de la capitale à bien débuter la Ligue des Champions avec une ligne offensive aussi amoindrie. Leonardo en est bien conscient, lui qui se retrouve empêtré dans le dossier Neymar, et ne peut donc pas savoir quelle sera sa liberté pour agir dans les derniers jours du marché des transferts pour se renforcer. L’idée de recruter Paulo Dybala fait toujours son chemin, mais pour le moment, le PSG vise un joueur plus abordable, toujours à la Juventus.

Il s’agit de Mario Mandzukic, buteur croate expérimenté qui ne joue plus beaucoup avec le club piémontais. Une offre lui a été transmise, et selon Sky Sports, le vice-champion du monde l’a refusée. L’ancien de l’Atlético Madrid n’est pas convaincu par le choix sportif de rejoindre le Paris SG, même si la Juventus l’a prévenu qu’il pourrait ne pas être intégré à la liste pour la Ligue des Champions, et donc être privé de Coupe d’Europe. Mandzukic est prêt à l’accepter, puisqu’il envisage plutôt de rejoindre Manchester United ou le championnat chinois au mois de janvier, quitte à passer plusieurs mois dans l’ombre en Italie.