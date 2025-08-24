PSG ‍: Manchester City a fixé le prix de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Manchester City accélère avec la piste Gianluigi Donnarumma. Le portier italien se rapproche de l’Angleterre. La défaite contre Tottenham ce samedi (2-0) joue dans la décision de Pep Guardiola de s’attacher les services du portier italien.

Le constat est implacable, Manchester City a besoin d’un gardien de but. Ederson sur le banc, c’est Trafford qui a connu ce samedi un match compliqué face à Tottenham. Pour sa première à domicile cette saison, la formation de Pep Guardiola a été cueillie à froid par les Spurs 2-0. De plus, l’ouverture du score concédée après une erreur de relance du portier Citizen n’a pas aidé. Par la suite, le club anglais a accéléré les démarches pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien du Paris Saint-Germain a été mis dehors après la venue de Lucas Chevalier. Ce dimanche, Manchester City a transmis une offre au club de la capitale française.

Manchester City propose 35 ME pour Donnarumma

PSG : Donnarumma à City, deux accords décisifs trouvés https://t.co/CoNjTFv7IF — Foot01.com (@Foot01_com) August 24, 2025

Ce dimanche, le média TeamTalk révèle que Manchester City pense pouvoir négocier les exigences demandées par le Paris Saint-Germain au niveau du prix de Gianluigi Donnarumma. Les Skyblues espèrent négocier un prix aux alentours de 35 millions d’euros au lieu des 46 millions d’euros initialement demandés par le club de la capitale. Une baisse de dix millions d’euros pour le portier italien. Le média britannique précise que la rencontre contre Tottenham a été le déclencheur pour Guardiola. City veut sécuriser le poste de gardien de but le plus rapidement possible. Il ne reste que quelques jours sur le mercato pour tenter de s’offrir le champion d’Europe 2021. De son côté, le PSG espère vendre son portier avant la fermeture du marché estival. Des besoins dans les deux sens qui pourraient faciliter les négociations entre les deux entités.