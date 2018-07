PSG : Man United tient un accord au mercato, Paris va tout balayer

Dans : PSG, Premier League, Serie A, Mercato.

Pour compenser le départ de Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao, le Paris Saint-Germain cherche activement un latéral gauche cet été.

A en croire les dernières informations, Alex Sandro (27 ans) est devenu la priorité du club francilien, même si le dossier est particulièrement difficile. D’un côté, la Juventus Turin tente de conserver son joueur et de prolonger son contrat qui expire en 2020. De l’autre, Manchester United est déjà tombé d’accord avec le Brésilien. Insuffisant pour boucler le transfert selon le journaliste britannique Duncan Castles, qui annonce une surenchère parisienne.

« La Juventus n'est pas pressée de vendre son joueur mais ils se préparent à le laisser partir. Le prix est tellement élevé qu'ils ne peuvent pas rivaliser, a indiqué notre confrère selon le Daily Star. MU a trouvé un accord avec Alex Sandro. Il n'a pas un gros salaire à la Juventus donc c'est facile de lui dire "on va doubler tes revenus si tu viens" et de pousser pour son transfert. En plus de l'intérêt de MU, il y a celui du PSG qui est aussi déterminé à trouver un latéral gauche de haut niveau. Ils discutent également avec Sandro et sont prêts à payer plus. » Une chose est sûre, le latéral gauche décrochera un gros contrat...