PSG : Malade au mauvais moment, Marquinhos a failli ne jamais signer

Dans : PSG.

C’est une rengaine bien connu dans le football et l’histoire riche du marché des transferts, chaque club a, plus d’une fois, loupé un joueur qui a ensuite explosé ailleurs.

Cela fait partie des risques de la formation ou du recrutement, et l’histoire regorge de stars qui n’ont au départ pas convaincu leur premier club. C’est le contraire qui s’est produit au PSG, au début de l’ère Leonardo. En effet, le directeur sportif avait tout bouclé en ce qui concerne le recrutement de Marquinhos, alors quasiment inconnu en France, pour un montant de 35 ME tout de même en provenance de la Roma. Si aujourd’hui, cette signature est saluée comme un nouveau coup de génie de Leonardo, cela avait failli tomber à l’eau comme le raconte le défenseur parisien.

« Je reviens de vacances, je commence à faire la préparation avec la Roma. Et je tombe malade, j’ai pris un virus, je perds 8-9 kilos. Quand je suis venu à Paris pour la visite médicale, c’était chaud (rires). Ils m’ont presque renvoyé à Rome. Mais tout a bien marché, après il fallait du temps pour récupérer. Et dès que je rentre dans l’équipe pour l’entraînement, Alex ou Thiago Silva se blesse. Donc je n’ai presque pas de temps d’adaptation. Cela fait presque quatre mois que je n’avais pas joué un match officiel. Ce premier mois a été un peu compliqué pour moi. Mais j’ai eu de bons conseils à l’époque. C’était un bon moment pour me faire grandir. C’est pour cela que je suis là aujourd’hui », s’est remémoré Marquinhos dans un entretien sur PSG TV. Une issue positive malgré une perte spectaculaire de 8 kilos, et dont personne ne se plaindra au sein du PSG.