PSG : Mais pourquoi la France s'attaque à Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n’est certainement pas un hasard si l’actualité du Paris Saint-Germain est aussi animée en ce début d’année civile.

A l’approche du huitième de finale de la Ligue des Champions, la presse espagnole cherche logiquement à déstabiliser le futur adversaire du Real Madrid. Nos confrères insistent donc sur la possibilité de voir Neymar transféré à la Maison Blanche dès l’été prochain. Rien de surprenant. En revanche, on s’attendait moins à ce que certains médias français confirment ces rumeurs.

De quoi provoquer le coup de gueule de Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « C’est de bonne guerre, c’est de la déstabilisation et on a l’habitude côté Real. Mais il faut dire une fois pour toute que c’est bidon ! En ce moment, il y a une campagne de déstabilisation, y compris des médias français. Je ne citerai pas de noms vous savez très bien de qui je veux parler », a dénoncé le journaliste de Canal+.

La France derrière le PSG, c’est possible ?

« Il a été démenti formellement, par les gens qui ont de vraies informations, que Neymar aurait voyagé au Brésil pour faire part de son mal-être et ses regrets quant à sa venue en Ligue 1 et ses envies de départ, a-t-il argumenté. Est-il possible de dire qu’aujourd’hui tout le monde devrait être derrière le PSG en France, plutôt que d’inventer des histoires en permanence ? A un moment il faut arrêter de chercher la petite bête. » Plus le match aller du 14 février approchera, et plus les rumeurs devraient s’accentuer...