Leonardo et Al-Khelaïfi accusés d'avoir secoué l'arbitre

Par Eric Bethsy

A la mi-temps du match de Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0) mardi, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont descendus dans le vestiaire de l’arbitre Daniele Orsato. Le directeur sportif et le président du Paris Saint-Germain auraient vivement contesté le carton jaune récolté par Marco Verratti. Un comportement qui pourrait valoir une sanction au club francilien.

C’était tendu au Parc des Princes mardi soir, et pas seulement sur la pelouse. Pendant que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’affrontaient dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, la tension montait également en tribune présidentielle. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas compris le carton jaune donné à Marco Verratti, révèle le quotidien Marca. Il est vrai que le milieu de terrain ne méritait pas cet avertissement après le léger contact avec Casemiro.

Le carton jauge de Verratti a scandalisé Leonardo et Al-Khelaifi

Du coup, le directeur sportif et le président du Paris Saint-Germain en auraient profité de la mi-temps pour se rendre jusqu’au vestiaire de Daniele Orsato. Et si l’on en croit le journaliste de la Cadena SER Javier Herraez, le Brésilien ne s’est pas gêné pour crier sur l’arbitre et lui mettre la pression avant la deuxième période. Une scène qui aurait choqué plusieurs employés du Real Madrid présents. C’est pourquoi la presse espagnole estime que ce dérapage pourrait coûter cher au Paris Saint-Germain.

🎙 "Les joueurs ont montré qu'on est une grande équipe."



📽 La réaction de Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC SPort après la victoire du PSG contre le Real. pic.twitter.com/oCc7jdY293 — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Si l’arbitre ou l’un des délégués de l’UEFA fait paraître cet incident dans son rapport, le club de la capitale française risque des sanctions. En tout cas, cet épisode confirme les tensions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Un contexte que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dissimulé après la rencontre. « Je ne vais pas le cacher, nous n'avons presque pas de relation avec le Real Madrid. Je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé. Je crois à un football accessible pour les petits clubs, et eux ne pensent pas la même chose », a confié le patron francilien en référence au projet de Superligue.