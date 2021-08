PSG : Madrid demande l'autorisation de négocier avec Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir proposé 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid veut désormais pouvoir discuter directement avec l'attaquant français.

Mardi soir, avant même que ne débute la nouvelle saison de Koh-Lanta, le Real Madrid a voulu avoir la vedette, puisque le club espagnol a laissé fuiter son offre de 160 millions d’euros envoyée aux dirigeants du PSG afin de recruter Kylian Mbappé. A l’entame de la dernière semaine du mercato estival, les Merengue sont passés à l’offensive et ont fixé la barre à un prix très élevé sachant que Mbappé est à l’entame de sa dernière année de contrat. Si en France, différentes sources expliquent que Nasser Al-Khelaifi a repoussé sans même négocier le chèque de 160 millions d’euros tendus par Florentino Perez, à Madrid, on affirme que le Paris Saint-Germain n’a pas répondu à cette offre.

Et selon RMC, en plus de cette proposition financière transmise à Paris pour Kylian Mbappé, le président du Real Madrid a également demandé officiellement à Nasser Al-Khelaifi de pouvoir négocier directement avec le champion du monde 2018 les termes de son possible futur contrat, au cas où l’opération se concrétise dans les ultimes heures du marché des transferts. Tout comme concernant les 160ME, on ne sait pas ce que le PSG a répondu au Real Madrid sur cette requête assez symbolique, car on imagine bien que si Mbappé est réellement convaincu qu'il peut signer avec la Casa Blanca avant le 31 août son avocate a déjà déblayé le terrain avec Florentino Perez. Mais pour le Real Madrid il s'agit surtout de montrer qu'on est déterminé à aboutir à un accord avec Paris pour Mbappé, même si au final l'Emir du Qatar décide de totalement fermer la porte à la star tricolore.