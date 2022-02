PSG-Madrid : Benzema sera titulaire, Marca balance

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse à la veille du match entre le PSG et le Real Madrid, Karim Benzema a laissé planer le mystère sur sa présence comme titulaire face à Paris. Mais du côté de Marca on est persuadé qu'il bluffe.

Arrivé avec la délégation madrilène en début d’après-midi dans la capitale, Karim Benzema a fait face à la presse quelques minutes seulement avant la séance d’entraînement du Real Madrid au Parc des Princes. Pour certains, cela confirmait que Carlo Ancelotti allait bel et bien faire jouer l’attaquant français, qui revient à peine de blessure, contre le PSG. Interrogé directement, KB9 a toutefois été nettement plus prudent sur ce sujet. « Je me sens beaucoup mieux, mais on va avoir un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer (...) Le matin, l'après-midi et le soir, j'ai travaillé pour y arriver. Je suis là. Je suis tout à fait prêt dans ma tête. Je suis à 100% dans ma tête, mais maintenant il faut voir sur le terrain. Je suis là pour aider l'équipe, c'est un grand match et si je joue, je donnerai tout », a précisé l’attaquant madrilène, conscient de l’importance du rendez-vous pour une formation espagnole qui sans lui fait nettement moins peur. Le suspense était donc intense, mais a priori Ancelotti pourra bien compter sur son meilleur buteur.

Benzema titulaire contre le PSG, il mise dessus à 100%

Invité du Canal+ Sport, Pablo Polo Santias, journaliste de Marca qui suit au quotidien le Real Madrid et qui est actuellement à Paris avec les Merengue, affirme que le feu vert est venu du Parc des Princes où Karim Benzema a récité ses gammes sans aucun problème. « La présence de Benzema en conférence de presse, c’est parce que le Real Madrid voulait montrer que Karim était prêt pour le match. Je viens d’apprendre que le test physique fait ce lundi soir au Parc des Princes a été positif à l’entraînement. Dans Marca, nous le mettrons dans le onze de départ dans notre journal de mardi », a prévenu Pablo Polo Santias, visiblement convaincu que Carlo Ancelotti pourra faire débuter Karim Benzema face au PSG de son ami Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino peut donc déjà plancher sur un onze à même de contenir l'ancien Lyonnais, qui aura à coeur de faire oublier le 3-0 encaissé en 2019 dans ce même Parc des Pricnes.