PSG : Madame Verratti chez les Marseillais, attention au malaise

Dans : PSG.

Compagne de Marco Verratti, le mannequin Jessica Aidi a été choisie pour être la bookeuse des candidats de la prochaine saison de l’émission « Les Marseillais ».

Une situation plutôt amusante pour la femme d’une star… du Paris Saint-Germain. Et vraisemblablement, Marco Verratti a eu quelques appréhensions au moment d’apprendre que sa femme allait être associée à un programme de divertissement purement Marseillais, comme l’a rapporté Jessica Aidi dans une interview accordée au Parisien. « C’est assez atypique. Mais à partir du moment où ça ne concerne pas le sport, pourquoi pas ?" Cette situation est le pur fruit du hasard » explique-t-elle avant de poursuivre.

« Moi je n’y avais même pas pensé. C’est quand j’en ai parlé à Marco qu’il m’a dit : "Tu veux vraiment faire une émission sur les Marseillais ? Tu sais quand même que je suis un joueur de Paris…" C’est mon côté femme, ça, je ne suis pas fan de foot, moi, je ne réfléchis pas en termes d’hostilité sportives. Cela ne m’était pas venu à l’esprit que ça puisse poser problème. Mais, finalement, c’est une émission sympathique, ce n’est pas vraiment dérangeant » juge la femme de Marco Verratti, qui a également été interrogée sur son mariage à venir avec le milieu de terrain historique du Paris SG.

« Je ne m’y attendais pas, mais vraiment pas du tout. On était au voyage au Maroc avec nos proches pendant la trêve hivernale. Je ne sais pas si c’est la crainte de me voir partir à Dubaï pour l’émission qui l’a décidé, mais il avait tout organisé dans mon dos. Il a fait sa demande dans le désert, près de Marrakech. J’étais vraiment surprise de la manière dont il l’a formulé. Marco est timide et discret dans la vie, ce n’est pas son genre de s’afficher devant tout le monde. Là, il a vraiment pris son courage à deux mains, c’est vraiment très mignon ». Un peu d’amour offert par monsieur et madame Verratti en ces temps de crise, ça ne fait pas de mal.