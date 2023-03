PSG : Luis Fernandez colle un avertissement à Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a échappé au pire samedi contre Brest en étant seulement averti suite à un excès d'engagement et un geste d'énervement. Joueur lui aussi sanguin, Luis Fernandez estime que la star tricolore du PSG va devoir gérer un peu les moments de tension.

Capitaine du PSG en l'absence de Marquinhos, blessé contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé a failli abandonner ses coéquipiers à la 85e minute du match contre Brest. Après une embrouille avec Haris Belkebla, le numéro 7 parisien a été averti, alors qu'il n'aurait pas été scandaleux de voir l'arbitre brandir un rouge aux deux joueurs. Résultat, cinq minutes plus tard, Mbappé crucifiait Brest et offrait trois points au leader de Ligue 1. Evoquant dans Le Parisien l'énervement du vice-champion du Monde, Luis Fernandez estime que ce dernier doit apprendre à contrôler ses nerfs, mais l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain estime cependant que Kylian Mbappé a quelques circonstances atténuantes.

Mbappé capitaine du PSG, il a des devoirs

Le 3000e but parisien en première division pour @KMbappe ! ⚽️#SB29PSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2023

Dans le quotidien francilien, celui qui est désormais le consultant de BeInSports y va doucement contre Mbappé, même s'il ne dédouane pas totalement le recordman des buts pour le PSG. « Il n’est pas un capitaine expérimenté, mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune, mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple. Kylian a quand même plein d’excuses, car c’est le joueur le plus exemplaire sur le terrain depuis des mois. Il ne faut pas faire tout un plat de cet épisode. Il a été pris dans le feu de l’action. On lui demande vraiment beaucoup et c’est en faisant ce genre d’erreurs qu’il deviendra aussi un grand capitaine », précise Luis Fernandez, qui sait que Mbappé porte sur ses seules épaules le Paris Saint-Germain et que forcément cela peut aussi peser sur le comportement général du joueur. Et cela seulement quelques jours après l'élimination en Ligue des champions, laquelle a forcément été une énorme déception pour l'attaquant français.