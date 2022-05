PSG : Luis Fernandez assassine Leonardo

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi dernier, alors que le PSG fêtait son dixième titre et la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo était remercié de son poste de directeur sportif. Un choix logique pour Luis Fernandez qui estime que le Brésilien est responsable de l'instabilité du club.

Il a été la victime expiatoire de la grande révolution qui s'opère actuellement au PSG. Leonardo a longtemps été l'homme idéal pour incarner le projet parisien. Directeur sportif du club de 2011 à 2013, puis à nouveau à partir de 2019, il a été viré samedi dernier au soir de la fin du championnat. Il a payé les erreurs de gestion cette saison qui ont contribué aux déceptions parisiennes du printemps. Des fautes dans le recrutement des joueurs, dans la prolongation de certains contrats et les difficultés à vendre certains indésirables. Mais, sa gestion du poste d'entraîneur n'a pas non plus été des plus sensés pendant son mandat.

Pas de sérénité sur le banc avec Leonardo pour Luis Fernandez

C'est en tout cas ce que pense Luis Fernandez. L'ancien joueur puis entraîneur du PSG a donné son avis sur le club de son cœur pour le journal espagnol AS. Pour lui, Leonardo a souvent fragilisé les entraîneurs du club parisien par ses décisions et ses interventions trop importantes contre les hommes en place sur le banc. Il a notamment pris l'exemple de Carlo Ancelotti, qui est parti en 2013 avant de conquérir la Ligue des champions au Real. « Je suis amoureux d'Ancelotti, de sa manière d'être dans tous les pays où il entraîne car il fait toujours passer la personne avant tout. L'erreur du PSG a été d'ouvrir la porte à Carlo, probablement parce que Leonardo voulait entraîner et à Paris les gens se demandent pourquoi il a été autorisé à partir », a t-il confié.

🚨 Luis Campos will only sign his contract as PSG sporting director once Leonardo is officially fired.



🎙 Nasser Al-Khelaïfi: “I think I will announce all the plans for changes next week.”



(Source: @lequipe) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 24, 2022

Il a ensuite étayé son propos. « Les Qataris, quand ils arrivent, amènent des gens pour le terrain, mais le président n'est pas un professionnel de ce monde, il doit faire confiance aux gens, aux directeurs sportifs, et ils n'ont pas bien travaillé là-bas. Tuchel était nerveux et a finalement pris la décision de partir. Qui est le directeur sportif ? C'était Leonardo. Que se passe-t-il pour que Tuchel ou les autres à Paris ne puisse avoir cette tranquillité d'esprit que Klopp a à Liverpool ou maintenant Pioli à Milan ? Le président n'y est pour rien, c'est qu'il n'a pas été bien accompagné dans la prise de décisions », a t-il souligné. Cela devrait changer avec Luis Campos, connu pour être plus focalisé sur le recrutement qu'autre chose.