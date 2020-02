PSG : Luis Fernandez allume Tuchel, ce n'est pas méchant voyons

Dans : PSG.

Invité à s’exprimer sur Thomas Tuchel la semaine dernière, Luis Fernandez n’y avait pas été de mainmorte avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

« Vu les résultats de la saison dernière, Tuchel est le pire entraîneur depuis l’arrivée du Qatar. Il est toujours loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti » avait notamment lâché le consultant de BeInSports au sujet du manager du Paris Saint-Germain. De lourdes critiques qui ont évidemment fait réagir à travers l’Europe, surtout quand on sait que les deux hommes ont travaillé ensemble au PSG puisque Luis Fernandez a été le directeur du centre de formation de Paris en 2018. Mais dans les colonnes du Figaro, le consultant de 60 ans est revenu sur ses propos, lesquels ont été mal compris selon lui…

« Je n’ai jamais dit ça de cette façon. J’ai été mal compris et je n’ai rien contre Tuchel, mais l’an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l’humiliation contre Manchester United » a indiqué Luis Fernandez dans les colonnes du journal, avant de poursuivre. « Ça marque. Ce sont des faits. Je dis cela sans être agressif et méchant surtout que je l’ai vu travailler au PSG (Luis Fernandez a été directeur du centre de formation pendant 10 mois, entre 2017 et 2018, ndlr) et heureusement qu’il est passé par Paris pour lancer des jeunes Parisiens ». A quelques heures du choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, la volonté de Luis Fernandez est de ne pas entretenir de polémiques inutiles, susceptibles de déstabiliser le PSG. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel gagnera du crédit auprès de Luis Fernandez lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les supporters du PSG espèrent, cela signifierait que Paris a réalisé un bon résultat au Signal Iduna Park de Dortmund…