PSG ‍: Luis Enrique vit sa meilleure vie aux USA

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Luis Enrique, entraîneur du PSG, après la large victoire de son équipe contre l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs (4-0) : « On a débuté le match de manière presque parfaite. On a contrôlé la partie, on s’est créé beaucoup d’occasions. On a été excellent en première période. On avait moins d’énergie en seconde, c’était différent. Mais je suis très heureux. Je suis ravi de tous les joueurs, de leur mentalité et de leur attitude. On doit continuer à s’améliorer comme toujours, car c’est comme ça le football professionnel », a expliqué l'entraîneur espagnol du PSG au micro de DAZN.