PSG ‍: Luis Enrique valide un départ à 10 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique en 2023-2024 et prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele va revenir au PSG. Mais Luis Enrique ne compte pas sur l’international français, qui pourrait rebondir en Turquie.

Le Paris Saint-Germain cherche activement une doublure à Achraf Hakimi et la solution aurait pu être trouvée en interne à ce poste. En effet, le club de la capitale s’apprête à retrouver Nordi Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen cette saison. Utilisé à seulement 15 reprises en Bundesliga et rarement comme titulaire, le natif de Montreuil n’a toutefois pas convaincu Xabi Alonso. Et même si l’entraîneur espagnol a quitté l’Allemagne pour rejoindre le Real Madrid, l’avenir de Nordi Mukiele a d’ores et déjà été tranché par le club de Leverkusen.

🚨 FLAŞ |



🟡🔵 "Fenerbahçe, PSG’den Nordi Mukiele ile ilgileniyor!"



(🔗 Sky Sports) pic.twitter.com/wKu4L8wXTL — Çubuklu Sports (@SportsCubuklu) June 29, 2025

Retour à l’envoyeur pour l’ancien joueur de Montpellier, qui va signer son retour au PSG à l’intersaison. Mais pour combien de temps ? Selon les informations du média turc Fotomac, Luis Enrique n’a aucunement l’intention de conserver Nordi Mukiele dans son effectif. Le technicien espagnol n’est pas un grand fan du défenseur d’1m87, qu’il avait très peu utilisé lors de sa première saison au PSG en 2023-2024. Une belle opportunité dont souhaite profiter un certain José Mourinho. En effet, le média spécialisé explique que Fenerbahçe est très intéressé par le profil de celui qui compte une sélection en équipe de France.

Mukiele ciblé par Fenerbahçe

Des premières discussions ont été lancées avec le PSG pour connaître les conditions d’un transfert de Nordi Mukiele, lequel pourrait être vendu par le champion de France en titre pour 10 millions d’euros. Une somme qui convient au Fenerbahçe, qui va maintenant devoir se lancer dans une mission plus périlleuse : convaincre le joueur, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, de rejoindre la Turquie. Cela risque d’être plus difficile, d’autant que Nordi Mukiele pourrait opter pour la patience durant ce mercato, en attendant de voir si des clubs anglais, allemands ou italiens s’intéressent à lui.