PSG ‍: Luis Enrique valide ce départ déchirant

Par Corentin Facy

Très apprécié par Luis Enrique malgré son statut de remplaçant, Kang-in Lee a de fortes chances de quitter le PSG cet été.

Recruté par le Paris Saint-Germain à Majorque il y a deux ans pour 22 millions d’euros, Kang-in Lee ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’horizon semble bouché pour l’international sud-coréen au PSG au vu de la concurrence, et un départ est clairement d’actualité d’autant que plusieurs clubs s’intéressent à lui. Naples est sur les rangs, au même titre que plusieurs équipes anglaises à l’instar de Manchester United. Le profil du joueur ainsi que sa puissance marketing plaisent également à l’Arabie Saoudite, où Al-Nassr a manifesté son intérêt. Et si Relevo écrit que Paris n’a pas encore pris de décision définitive quant à l’avenir de Kang-in Lee, le compte insider PSG Inside Actu est beaucoup plus cash.

« L’avenir de Kang-In Lee au Paris Saint-Germain semble de plus en plus flou. Contrairement à Gonçalo Ramos, le milieu offensif sud-coréen pourrait quitter la capitale si une offre satisfaisante parvient sur le bureau de la direction parisienne » écrit le compte spécialisé, qui confirme que Luis Enrique apprécie le joueur, mais pas au point de le retenir coûte que coûte. En cas de très grosse offre, qui permettrait au Paris Saint-Germain de rentrer dans ses frais par rapport à la somme investie il y a deux ans, Kang-in Lee devrait donc quitter le PSG.

Kang-in Lee vers la sortie

Un départ que Luis Enrique regrettera tout de même, l’entraîneur espagnol ayant toujours loué la mentalité de son joueur et ses qualités techniques très au-dessus de la moyenne. Cela n’aura toutefois pas suffi pour en faire un titulaire dans une équipe où la concurrence aura eu raison de l’ex-joueur de Majorque avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves au milieu de terrain et un secteur offensif encore plus bouché avec Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Il ne reste plus qu'à voir si parmi les clubs intéressés, l'un d'entre eux posera les 20 à 30 millions d'euros attendus par le Paris SG pour se séparer de son talentueux gaucher.