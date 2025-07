PSG ‍: Luis Enrique s'énerve et demande une star

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a perdu la finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche face à Chelsea. Luis Enrique est amer et sait déjà quel poste il veut renforcer prochainement.

Le Paris Saint-Germain a achevé une saison historique ce dimanche soir en s'inclinant en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Car si Paris a perdu sur la dernière marche du Mondial des clubs, l'équipe de Luis Enrique aura su marquer l'histoire en remportant notamment la Ligue des champions. L'Espagnol sait néanmoins que son effectif a besoin de retouches. Contre les Blues ce dimanche, le milieu de terrain francilien aura été en difficulté. C'est assez rare pour être souligné mais l'ancien entraineur du Barça ne veut rien laisser au hasard et espère le renfort prochain d'un milieu de terrain. Il ne dirait d'ailleurs pas non à la possibilité de faire venir un joueur qui a le même profil qu'un certain Joshua Kimmich.

Luis Enrique veut changer certaines choses

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Kimmich (@joshua.kimmich)

Selon les informations de L'Equipe, le PSG s'est en effet mis en tête de recruter dans les prochaines semaines un milieu de terrain expérimenté. L'idée est d'intégrer un élément solide physiquement et paré aux exigences du plus haut niveau. Reste à savoir si Kimmich lui-même serait intéressé par la possibilité de signer au PSG où si les champions d'Europe iront sur un autre joueur. Kimmich a fréquemment été annoncé à Paris ces dernières années. Il pourrait sauter le pas en cas de proposition intéressante. A noter que la source rajoute que Luis Campos reste également proche des agents de Victor Osimhen et Rafael Leao. Il se pourrait bien que le Paris Saint-Germain ait besoin de nouveaux renforts en attaque. Les joueurs ciblés sont nombreux mais les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas d'erreurs de casting.