PSG ‍: Luis Enrique régle le problème des penaltys

Par Claude Dautel

Efficace lors des séances de tirs au but, le Paris Saint-Germain a changé son habituel tireur de penaltys face à Angers en Ligue 1. Et cela n'a pas été une réussite.

Habituel tireur de penalty du PSG, Vitinha n'a pas bougé lorsque Ousmane Dembélé s'est emparé du ballon pour tenter de convertir la sanction décidée par l'arbitre du match contre le SCO, vendredi soir au Parc des Princes. Mais, le favori au Ballon d'Or a raté son tir, envoyant le ballon dans les nuages, à la grande surprise des supporters parisiens, et pour le plus grand bonheur des joueurs et des fans angevins. Cependant, nul besoin d'évoquer un nouveau penaltygate dans un club dans lequel la rivalité entre Mbappé et Neymar, ou entre Cavani et Neyma, avait donné lieu à une crise. Cette fois, tout était sous le contrôle de Luis Enrique, qui a évoqué son choix après la rencontre. Amusé qu'on lui pose la question de savoir pourquoi Dembélé avait été préféré à Vitinha, l'entraîneur espagnol a répondu avec le sourire et en français.

Le PSG ne revivra pas de penaltygate

Notre numéro 10 est nommé ! ✨



Ousmane Dembélé est parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2025 ! Une reconnaissance pour sa belle saison !



Félicitations, Dembouz ! 👏



#BallondOr pic.twitter.com/jYScw7tvRr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2025

« Ne vous inquiétez pas, je suis le boss, je peux choisir qui sera le joueur. On a la capacité de gérer ça tranquillement. On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les penaltys », a fait remarquer Luis Enrique. Il est vrai que contre Liverpool en Ligue des champions, ou contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, le Paris Saint-Germain ne s'est pas raté avec un seul échec sur dix tirs au but, celui de Vitinha face aux Spurs. Le technicien parisien ne veut pas se prendre la tête avec cela, et c'est d'autant plus facile pour lui que ses joueurs ne se battent pas pour avoir l'exclusivité de ce geste. Le Paris Saint-Germain est devenu une réelle équipe, et la guerre des égos a totalement disparu, ce qui règle bien des soucis. Notamment pour les penaltys.