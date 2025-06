PSG ‍: Luis Enrique refuse Gundogan, Lukaku et Bernardo Silva ‍!

Dans : PSG.

Récent vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est désormais tourné vers la Coupe du monde des clubs et le mercato estival. Luis Enrique a déjà refusé certains profils jugés trop vieux par l’Espagnol.

Qui viendra renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain l’an prochain ? Alors que certains joueurs ont déjà été contactés par le club de la capitale pour rejoindre les rangs de Luis Enrique l’an prochain, d’autres ont été recalés. Luis Campos et Luis Enrique semblent travailler main dans la main avec un objectif commun, recruter des jeunes joueurs. Ce dimanche, le compte PSGInside Actu a évoqué les exigences du prochain mercato estival avec une liste des noms rejetés par le technicien espagnol.

Bernardo Silva, Lukaku, Gundogan, tous recalés

Le Paris Saint-Germain veut continuer son marché chez les jeunes joueurs à fort potentiel. Le champion d’Europe a donc peu de chances de voir des joueurs de 27-28 ans le rejoindre cet été. Pendant plusieurs saisons, Bernardo Silva (30 ans) était l’une des cibles prioritaires du club de la capitale. Cet été le Portugais a été proposé à Luis Enrique. Le technicien espagnol a refusé le joueur de Manchester City jugé trop vieux. Une politique qui n’empêche pas le PSG de performer.

Cette saison en Ligue des champions, Paris dispose de l’un des effectifs les plus jeunes de la compétition sur les 36 équipes engagées. Cette saison, le PSG ne comptait qu’un joueur de plus de 30 ans dans son effectif en la personne de Marquinhos. Suffisant pour faire parler la tactique très exigeante physiquement de Luis Enrique, et s'assurer que personne ne débarquait au PSG avec un statut de stars, sans faire les efforts pour le collectif.

Désormais, nombreux sont les joueurs ayant déjà disputé des grands rendez-vous européens et internationaux au sein du club de la capitale. Résultat, pas besoin de joueurs vieillissants comme Bernardo Silva. Même topo pour Ilkay Gundogan (34 ans) ou encore Romelu Lukaku (32 ans), des profils refusés par Enrique qui souhaite garder une certaine moyenne d’âge très jeune dans son effectif. Les agents sont prévenus, pas besoin d'aller proposer des trentenaires, à moins d'un besoin précis sur un profil, Luis Enrique et Luis Campos ne regarderont même pas cette possibilité.