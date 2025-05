PSG ‍: Luis Enrique rabaissé par Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le PSG doit patienter encore neuf jours pour disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. À l’approche d’une échéance capitale, la question se pose. Luis Enrique est-il le plus grand entraineur de l’histoire du PSG ?

« Le débat me semble un peu prématuré parce que, pour qu’il devienne le meilleur entraineur de l’histoire du PSG, il faut gagner la Ligue des champions. » Le décor est posé. Ce mardi soir en direct de Marrakech, l’After Foot de RMC a évoqué le débat. Luis Enrique est-il le meilleur entraineur de l’histoire du PSG ? Le club de la capitale est à neuf jours d’une finale de Ligue des champions à Munich contre l’Inter. Après un premier trophée européen remporté en 1996 (Coupe des Coupes), les hommes de Luis Enrique veulent marquer l’histoire en remportant la Ligue des champions, un trophée tant convoité par le club depuis des années.

Luis Fernandez reste devant

❓ Luis Enrique meilleur entraîneur de l'histoire du PSG ? Les membres du Winamax FC répondent "oui", @DanielRiolo rappelle le travail de Luis Fernandez #RMCLive pic.twitter.com/t1KJSQHMTw — After Foot RMC (@AfterRMC) May 20, 2025

Sur RMC, Daniel Riolo a tenu à nuancer. Le journaliste rappelle les exploits de Luis Fernandez au sein du PSG entre 1994 et 1996. Selon lui, l’ancien entraineur français est au-dessus du technicien espagnol. « Mais au moment où on se parle, à dix jours de la finale, il ne peut pas l’être (Luis Enrique). Il va boucler sa deuxième année, et il y a un entraineur qui a bouclé sa deuxième année avec une coupe d’Europe. Beaucoup de gens ont gardé une image déformée. Ce que fait Luis Fernandez entre 1994 et 1996, il n’y a pas beaucoup d’autres entraineurs qui ont réalisé cela. » Un débat qui sera sûrement ouvert à l’issue de la finale C1, le 31 mai prochain. Pour la statistique, à chaque fois qu’une finale de Ligue des champions s’est déroulée à Munich, une équipe a été sacrée pour la première fois.