PSG ‍: Luis Enrique provoque un gentil clash sur Canal+

La victoire convaincante du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Roudourou face au Stade Brestois est l’occasion pour Samir Nasri et Bertrand Latour de s’exprimer sur la grande forme parisienne dans un nouveau débat houleux.

Face au Stade Brestois, le Paris Saint-Germain jouait gros. Il ne fallait surtout pas tomber dans le piège du club breton pour éviter de se faire une grosse frayeur au match retour, devant le public du Parc des Princes. Finalement, les hommes de Luis Enrique n’ont absolument pas tremblé. Une maitrise totale de la rencontre et une victoire 3 buts à 0, nette et sans bavure. Pour autant, cette prestation ne convainc pour le moment pas tout le monde sur le plateau du Canal Champions Club. Samir Nasri et Bertrand Latour ont haussé le ton lors d’un débat sur la forme parisienne. Si l’ancien de l’OM est plutôt enclin à dire qu’il faut respecter le travail de Luis Enrique, le nouveau consultant de Canal+ ne se laisse pas aller aussi vite à de telles conclusions.

Pensez-vous que le PSG vit sa meilleure période sous Luis Enrique actuellement ? 🤔#SB29PSG | #UCL pic.twitter.com/yqNlvFH0w2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

« On est trop sévère avec le Paris Saint-Germain. Ils font des choses. Collectivement, là, on est sur la meilleure période de Luis Enrique », lance dans un premier temps Samir Nasri. L’ancien footballeur devenu consultant est ensuite nuancé par Bertrand Latour, lequel attend de voir ce même niveau contre des équipes beaucoup plus fortes que le Stade Brestois. « Bien sûr que Paris va mieux. Avant, ils faisaient 40 tirs et ils ne marquaient pas un but. Mais une fois qu’on a dit ça ? Les gens n’ont pas besoin de nous pour se rendre compte que Paris gagne des matchs et marque 4 buts par rencontre. Après, ces performances-là, qu’est-ce qu’elles valent par rapport au niveau de leurs adversaires ? Moi, je suis encore un peu méfiant », conclut de son côté l’ancien de La Chaîne L’Equipe. Il n’y a pas à dire, les soirs de match en Ligue des champions ont une certaine saveur sur le plateau du Canal Champions Club.