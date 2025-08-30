PSG ‍: Luis Enrique protège Dembélé d'un sale coup

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du PSG s'est limité à la signature de deux gardiens de but et d'un défenseur. Mais Luis Enrique a refusé que Paris recrute un attaquant qui aurait pu être en concurrence avec Ousmane Dembélé.

Grandissime favori au Ballon d'Or 2025, lequel sera remis le 22 septembre lors d'une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé connaît un début de saison compliqué, à l'image de son penalty totalement raté contre Angers. Mais si l'attaquant international français du PSG n'aligne pas actuellement les mêmes statistiques stratosphériques que la saison passée (37 buts en 15 passes décisives), il sait qu'il peut compter sur la confiance absolue de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, qui avait été capable de laisser Dembouz à Paris lors du déplacement à Arsenal l'hiver dernier, a prévenu Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi qu'il refusait qu'on mette un concurrent dans les jambes d'Ousmane Dembélé. Et il a l'a confirmé au début du mercato.

Luis Enrique ne veut pas de concurrence pour Dembélé

José Barroso, journaliste de L'Equipe, explique ce samedi qu'à l'entame du marché des transferts, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont envisagé de faire signer un attaquant, et que différents profils ont été présentés à Luis Enrique. Mais même si des contacts avaient été pris avec ces attaquants, l'entraîneur espagnol a aussitôt fait savoir qu'il refusait la possibilité offerte par le mercato. Ousmane Dembélé est le patron de l'attaque parisienne et le restera. Luis Campos a compris le message et il a donc tourné le dos aux solutions qu'il pensait pouvoir faire venir au PSG.

En ordre de bataille derrière Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain se pose cependant une question. A savoir quel impact peut avoir la victoire de Dembélé dans la course au Ballon d'Or. Car il est évident que si l'attaquant du PSG et de l'équipe de France décroche le Graal dans un peu plus de trois semaines, les sollicitations seront énormes et la pression mise sur les épaules du joueur de 28 ans encore plus colossale. En misant tout sur l'ancien barcelonais, les champions prennent un risque, mais Luis Enrique n'a lui aucun doute sur le fait que ce pari sera encore une fois gagnant.