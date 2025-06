PSG ‍: Luis Enrique prépare une énorme suprise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG jouera ce lundi sa qualification pour la suite du Mondial des clubs, le club de la capitale travaille sur son mercato. Et du côté de Luis Enrique, on a déjà des idées très claires sur ce sujet, y compris avec une surprise.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain le sait, même si son équipe a signé un exploit majeur et historique en gagnant la Ligue des champions, les compteurs sont désormais remis à zéro et la saison prochaine le PSG sera encore plus attendu. Pour renforcer son équipe, Luis Enrique semble surtout vouloir renforcer sa défense avec la signature annoncée, mais toujours reportée, d'Illya Zabarnyi, l'international ukrainien de Bournemouth. De même, il se dit que si Gianluigi Donnarumma ne prolonge pas, alors les dirigeants parisiens pourraient s'offrir Lucas Chevalier, le gardien de but de Lille, et on évoque aussi la possible venue de Rodrigo Mora, le jeune milieu offensif de Porto. Mais, selon L'Equipe, Luis Enrique a une autre idée en tête.

Le PSG a reçu le message de Luis Enrique

Journaliste pour le quotidien sportif, et actuellement aux États-Unis, où il suit le Paris Saint-Germain, José Barroso explique que Luis Enrique est clairement déterminé à conserver la totalité de ses attaquants, y compris Bradley Barcola déclaré intransférable, mais qu'en plus, et contre toute attente, l'entraîneur espagnol exige un renfort offensif supplémentaire. Malgré une attaque de feu, qui a fait souffrir toute l'Europe et notamment Manchester City et l'Inter, Luis Enrique pense que Dembélé, Barcola, Doué, Ramos et Kvaratskhelia ont besoin de concurrence. Le coach du PSG souhaite donc que Luis Campos se penche aussi sur la signature d'un renfort dans ce secteur de jeu où la cohabitation a été parfaite cette saison.

N'ayant visiblement aucune crainte sur le comportement de ses attaquants si un nouveau joueur arrive, Luis Enrique a donc demandé à Luis Campos de se mettre en quête de cet attaquant susceptible d'apporter un plus à son effectif et qui acceptera la concurrence. Aucun nom ne filtre à ce stade du mercato, ce dossier n'étant pas la priorité numéro 1, mais il se pourrait bien quand même que le Paris Saint-Germain surprenne encore tout le monde durant cette période des transferts.