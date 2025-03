PSG ‍: Luis Enrique prend deux décisions bluffantes contre Lille

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Etre titulaire face à Saint-Brieuc et remplaçant contre Lille, c’est le petit mouvement de montagnes russes que propose Luis Enrique à ses deux stars Achraf Hakimi et Khvicha Kvaratskhelia.

Selon L’Equipe, l’entraineur du PSG a décidé de mettre deux joueurs majeurs au repos pour la réception du LOSC, entre deux équipes qui risquent de faire tourner car elles préparent toutes les deux un gros match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour Paris, ce sera la réception de Liverpool et Luis Enrique entend profiter du retour de blessure de Warren Zaïre-Emery pour le mettre tout de suite au poste de latéral droit, lui qui est la seule doublure du Marocain, même si ce n’est clairement pas son poste. En attaque, le PSG a le choix, et Kang-In Lee devrait profiter de ce turnover pour gagner une place de titulaire avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, laissant donc Kvara et Doué au repos pour cette rencontre de samedi soir.