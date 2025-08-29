PSG ‍: Luis Enrique préfère rire du tirage au sort

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En marge du déplacement au Stadium de Toulouse, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de revenir avec humour sur la liste des adversaires du PSG en Ligue des champions.

Hier jeudi 28 août au soir, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, tous les deux présents à la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, ont eu la joie de découvrir la liste de leurs adversaires pour cette nouvelle phase de championnat. Les statistiques Opta le disent, le PSG a obtenu le deuxième pire tirage possible parmi tous les clubs en lice. Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, Luis Enrique a pris le temps de revenir sur ce fameux tirage au sort. L'occasion pour lui de relever, avec humour, le niveau plutôt très fort des équipes que ses joueurs affronteront lors de cette première partie de saison, ce qui n'est pas la première fois. Si le technicien parisien ne veut pas croire que ce tirage est orienté, il s'en amuse quand même.

Luis Enrique se marre du tirage

« Pour analyser ça, vraiment… Pour être honnête, à mon avis, je dois attendre le tirage au sort de l'année prochaine. Si je vois la même chose, peut-être que c'est parce que le bouton ne marche pas (rires). Je rigole, mais c'est important pour nous de savoir que ce nouveau format de compétition, c'est joli, mais les 36 équipes ont des calendriers différents. C'est une condition très importante pour être dans les huit premiers. Ce sont les équipes qui feront le plus de points. Avec nos qualités, ce serait normal de perdre des matchs et des points à cause de la qualité de nos adversaires », a déclaré Luis Enrique aux journalistes.

Comme tous les supporters du Paris Saint-Germain, l'entraineur espagnol préfère s'amuser de ce tirage au sort qui n'a pas été tendre avec les champions d'Europe en titre. Mais Luis Enrique n'a pas oublié que l'an dernier, son équipe avait frôlé le précipice durant cette phase, avant de finalement décrocher le Graal après un parcours époustouflant à partir de janvier.