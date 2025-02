PSG ‍: Luis Enrique plombé par le mercato contre Monaco

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour le match contre Monaco, le PSG va aussi préparer la Ligue des Champions qui arrive. La mise au repos d'Achraf Hakimi est envisagée, même si elle met Luis Enrique dans l'embarras.

Pour déjà la troisième fois de la saison, le PSG affronte l’AS Monaco. Le club parisien se trouve dans une très bonne dynamique et semble quasiment injouable en Ligue 1 comme en Coupe de France. Forcément, le club de la Principauté craint d’en faire les frais mais avec son attaque revigorée par la signature de Biereth, l’ASM a vu d’autres raisons d’y croire. Achraf Hakimi devrait en effet être ménagé pour cette rencontre, avec le match face à Brest en Ligue des Champions qui se profile, annonce L’Equipe ce vendredi. Cela va créer un sacré casse-tête pour Luis Enrique, qui n’a tout simplement pas de doublure au poste d’arrière droit dans son effectif.

Hakimi est seul à droite

Paris-Monaco : Le troisième round !



Tour d'horizon de ce qui nous attend demain au Parc des Princes à l'occasion de #PSGASM !@Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 6, 2025

L’entraineur du PSG avait pourtant confié début janvier son souhait de voir tous les postes être doublés pour avoir une équipe parfaite sur la deuxième partie de saison. Si à gauche, Lucas Hernandez, voire Lucas Beraldo, peuvent prendre le relai de Nuno Mendes, personne n’est capable de jouer au même poste que le Marocain. Cela aurait du être Warren Zaïre-Emery, mais l’international français, habituel milieu de terrain, est blessé. Résultat, le quotidien sportif évoque deux possibilités : aligner Marquinhos comme à ses premières années à son arrivée au PSG, même s’il n’a plus forcément les repères à ce poste. Ou bien y mettre Joao Neves, tellement précieux au milieu de terrain mais qui pourrait dépanner pour l’occasion même si forcément, le trio du milieu perdrait en qualité et en hargne avec Lee et Fabian Ruiz pour accompagner Vitinha.