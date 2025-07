PSG ‍: Luis Enrique parle mal de Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, le PSG et Kylian Mbappé décidaient de se séparer. Une chose finalement plutôt positive pour le club de la capitale, qui a tout gagné sans l'attaquant français.

Le PSG espère remporter la Coupe du monde des clubs dans quelques jours. C'est également le souhait de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Cela tombe bien, les deux équipes s'affrontent mercredi soir pour une place en finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain et Mbappé vont se retrouver pour la première fois depuis le départ du joueur en Espagne. Forcément un match très attendu par les fans et observateurs. Sans doute que Luis Enrique voudra une nouvelle fois envoyer un message à son ancien joueur. Car pour l'Espagnol, le départ du champion du monde 2018 était une bonne chose pour son équipe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien entraineur du FC Barcelone ne s'est pas trompé.

Luis Enrique ne regrette pas du tout Mbappé

Selon les informations de Don Balon, Luis Enrique a toujours un avis très dur sur Kylian Mbappé malgré son départ. Le média indique que le technicien parisien a rappelé régulièrement cette saison à ses joueurs que le PSG joue mieux sans le Français. Pour lui, son départ a même permis à son groupe de se libérer collectivement pour aller chercher la Ligue des champions. Luis Enrique n'aimait notamment pas le fait que ses joueurs cherchent systématiquement Mbappé dans le jeu lorsqu'il était encore présent. Pour rappel, Paris a tout gagné pour le moment alors que le joueur du Real Madrid n'a pas remporté de grands titres avec les Espagnols. Une situation qu'il espère changer prochainement. Mercredi soir, beaucoup de sentiments et ressentiments prendront place lors de ce PSG-Real Madrid qui fait saliver pas mal de monde.