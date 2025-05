PSG ‍: Luis Enrique offre 100ME à ses dirigeants

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La grande forme du Paris Saint-Germain en 2025 a définitivement mis fin au débat sur le poste de numéro 9. Gonçalo Ramos n'a plus voix au chapitre, ce qui pourrait le pousser à partir. Pourtant, même sans le Portugais et Kolo Muani, aucun remplaçant ne sera recruté.

Le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, c'est le triomphe de la méthode Luis Enrique. L'Espagnol a imposé sa philosophie de jeu dans la capitale avec notamment l'absence d'un vrai numéro 9 dans l'axe. Ailier de formation, Ousmane Dembélé s'est imposé dans cette nouvelle position et enchaîne les buts. Une évolution intéressante pour les observateurs, moins pour Gonçalo Ramos. Le Portugais doit se contenter du banc de touche, notamment en Europe. De quoi le frustrer alors qu'il a marqué 18 buts cette saison, dont un triplé à Montpellier samedi dernier. L'avenir de l'attaquant à Paris est incertain.

Pas de nouvel attaquant au PSG quoi qu'il arrive

S'il montre un bon état d'esprit au quotidien selon L'Equipe, Ramos discutera du futur avec ses dirigeants dans les prochaines semaines. L'international portugais devra sans doute partir pour avoir plus de temps de jeu. Alors que Kolo Muani semble déjà se diriger vers un départ, le PSG pourrait ne plus posséder d'avant-centre de métier l'été prochain. Un problème ? Pas du tout. Le quotidien sportif affirme que Luis Campos et ses hommes ne pensent pas au recrutement de ce type de joueur.

Gonçalo Ramos underrated season 🇵🇹 pic.twitter.com/K3PqROuq0Z — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 12, 2025

Le club parisien a d'abord besoin de renforts en défense. Devant, c'est l'arrivée d'un offensif polyvalent qui est désirée. Un profil compatible avec le projet de Luis Enrique, moins favorable aux ambitions de Gonçalo Ramos notamment. Néanmoins, le Portugais ne quittera pas aussi facilement la capitale. Sous contrat jusqu'en 2028, il ne partira pas du PSG pour moins de 65 millions d'euros. Il s'agit du prix payé par les Parisiens pour l'acquérir il y a deux ans. Pour cette somme, les candidats ne seront pas si nombreux...