PSG ‍: Luis Enrique n'en veut plus, il force son départ

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Prêté par le PSG cette année, Carlos Soler n'a aucun avenir dans la capitale française. Le milieu espagnol doit trouver un nouveau club cet été, si possible définitivement. Villarreal tient la corde, une option qui plaît beaucoup à Soler.

Avec les récents succès du Paris Saint-Germain et l'émergence d'un noyau dur de 15-16 joueurs, on oublierait presque certains renforts des dernières années comme Carlos Soler. Le milieu espagnol n'a pas bénéficié de la confiance de Luis Enrique, devant s'exiler en Angleterre lors de l'été 2024 avec un prêt à West Ham. Chez les Hammers, Soler a été plus souvent sur le banc de touche que sur le terrain. Autant dire que l'aventure londonienne ne durera qu'une année. Revenu à Paris début juillet, l'Espagnol doit trouver un nouveau club et miser sur un transfert définitif.

Soler impatient de jouer à Villarreal

Le principal prétendant à son rachat vient de son pays natal et s'appelle Villarreal. Le sous-marin jaune a perdu Thierno Barry et Alex Baena au mercato. Le polyvalent Soler ferait un remplaçant idéal dans le système de jeu de Marcelino. Un transfert qui ferait le bonheur du joueur parisien, lequel apprécie le jeu produit par l'ancien entraîneur de l'OM qu'il avait côtoyé à Valence il y a quelques années. Une collaboration qui l'a marqué positivement.

« Avec Marcelino (à Valence), nous avions déjà un système très solide. Il m'a proposé de jouer sur le côté droit et je lui ai dit : « Waouh, super, ça va me faire du bien. Ce qui fait la force, c'est de voir que ça porte ses fruits. Nous avions fait une excellente saison », a t-il lâché dans le podcast Offsider à propos de la saison 2018-2019. A l'époque, Valence s'était qualifié pour la Ligue des champions et avait gagné la Coupe du Roi en battant le FC Barcelone en finale. Une manière subtile de pousser pour son transfert à Villarreal. Mais, ce dossier ne sera pas qu'une affaire de sentiments. Il faudra aussi s'entendre financièrement puisque le PSG attend 18 millions d'euros pour Carlos Soler.