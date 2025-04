PSG ‍: Luis Enrique lance une opération à 80 ME

Dans : PSG.

Luis Enrique a déjà quelques noms en tête pour venir renforcer son effectif l'été prochain sur le marché des transferts. L'Espagnol a notamment flashé sur un milieu de terrain italien.

Le PSG a encore une fin de saison XXL à disputer avec comme grand rêve, celui de remporter la Ligue des champions. A l'issue de la saison, il sera venu le temps de faire le point et voir quels ont été les manques. Luis Enrique aimerait beaucoup l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, capable d'apporter du volume de jeu et de la qualité technique à son équipe. L'ancien entraineur du FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé son bonheur du côté de Newcastle puisque Sandro Tonali (24 ans) est un profil qu'il valide fortement.

Tonali, le PSG veut tenter le coup

Selon les informations de Caught Offside, le Paris Saint-Germain fait en effet partie des clubs qui tenteront prochainement leur chance pour s'attacher les services de Tonali. En Angleterre, on croit savoir que l'international transalpin n'est pas fermé à l'idée de quitter Newcastle. Des Magies qui ne diront pas non de leur côté à la possibilité de récupérer une belle somme d'argent pour Tonali. Il se dit que Newcastle espère récupérer 80 millions d'euros pour le natif de Lodi. A noter qu'en cas de départ, le club anglais privilégiera une vente à un club qui n'évolue pas en Premier League afin de ne pas renforcer la concurrence. Enfin, Newcastle pense fortement qu’avec une vente de Tonali, le club pourra se protéger des autres offres pour Alexander Isak, Anthony Gordon et Bruno Guimaraes. Le PSG a donc toutes ses chances concernant Sandro Tonali, qui aurait lui pas mal de choses à apporter au milieu de terrain du club de la capitale. L'occasion aussi pour lui de quitter l'Angleterre et démarrer un nouveau cycle sous les ordres de Luis Enrique, qui veut faire progresser les jeunes joueurs.