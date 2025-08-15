PSG ‍: Luis Enrique lance un défi à ses joueurs

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après une fin de saison à rallonge, le Paris Saint-Germain a repris le chemin de la victoire sans préparation face à Tottenham ce mercredi soir. Quelques heures après, Luis Enrique est de passage en conférence de presse pour évoquer les objectifs de cette saison.

Après une victoire aux tirs au but lors de la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, le Paris Saint-Germain lance idéalement son exercice 2025/2026 avec un trophée dans l’armoire. Le temps de la célébration fut court, car les hommes de Luis Enrique se déplacent à Nantes ce dimanche pour la première journée de Ligue 1. Sans préparation estivale malgré la Coupe du monde des clubs, le vainqueur de la Ligue des champions aura la pression cette année. Le PSG sera sûrement l’équipe la plus attendue en remettant en jeu tous les trophées acquis lors du dernier exercice.

Luis Enrique n’est pas rassasié

Dans cette optique, Luis Enrique était de passage en conférence de presse. Le technicien espagnol a tout de suite affiché les ambitions du club de la capitale cette année. « La saison dernière, on a atteint l'objectif qui faisait rêver tout le monde autour de nous. Mais on veut continuer à marquer l'histoire, et maintenant, cela consisterait à gagner deux Ligues des champions d'affilée. C'est notre objectif. La saison dernière, personne ne nous croyait capables de la gagner, et on a montré à tout le monde qu'on en était capables. C'est un rêve de la gagner encore. On sait que ce sera très difficile, mais on est heureux d'avoir ce rêve », explique-t-il. Le PSG veut continuer à gagner et cela passe par une meilleure mentalité selon l'ancien entraineur du FC Barcelone. « On a la mentalité pour s'améliorer. Ce sera difficile parce qu'on a presque tout gagné, mais c'est la mentalité qu'on a et qu'on veut pour cette saison », conclut-il. Les victoires de l’an passé ont grandement augmenté l’appétit du club parisien. Les concurrents sont prévenus.