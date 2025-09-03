PSG ‍: Luis Enrique impose un choix étonnant à ses joueurs

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'année 2025 a été synonyme de triomphe européen pour le Paris Saint-Germain mais aussi d'un nombre record de matchs disputés. Luis Enrique sera forcé de lâcher du lest dans les prochaines semaines.

En 2025, le PSG était sur tous les fronts. Le club parisien a remporté cinq trophées en quelques mois avec la Ligue des champions en point d'orgue. Néanmoins, l'appétit des joueurs de Luis Enrique s'est forcément accompagné d'une suractivité. Avec le nouveau Mondial des clubs aux Etats-Unis, Paris a disputé 46 matchs totaux en 9 mois. Un chiffre non négligeable sur le plan physique d'autant que la trêve estivale des joueurs parisiens a été raccourcie avec la finale de la Coupe du monde des clubs le 13 juillet dernier. Avec moins de vacances et une préparation d'avant-saison quasi nulle, le PSG pourrait être en grande difficulté dans les prochains mois.

Plusieurs week-ends de repos au programme du PSG

Luis Enrique doit s'adapter à cette réalité pour éviter une cascade de blessures ou la saturation mentale de ses troupes. C'est chose faite selon les informations de L'Equipe. Le quotidien sportif français affirme que l'entraîneur espagnol va imposer plusieurs week-ends de repos à ses joueurs cette saison. Une manière de soulager les corps et les esprits parisiens pour permettre au PSG de répondre présent dans les rendez-vous importants.

Une idée déjà expérimentée la saison passée et qui est donc étendue à moyen terme. La gêne musculaire subie à la cuisse par Ousmane Dembélé samedi soir a confirmé les craintes du staff parisien. Avec la grande marge du PSG sur les autres équipes en Ligue 1, Luis Enrique a l'embarras du choix pour faire tourner son équipe tout en maintenant l'exigence au niveau des résultats.