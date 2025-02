PSG ‍: Luis Enrique exige Lucas Chevalier au prochain mercato

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a officialisé plusieurs prolongations de contrat vendredi soir avant la victoire contre Monaco, mais pas celle de Gianluigi Donnarumma. L'entraîneur parisien a fait un choix fort pour le poste de gardien de but.

Cette semaine, RMC a annoncé que les négociations avaient repris dans le bon sens entre le portier international italien et le Paris Saint-Germain après des semaines sans aucune évolution. Cependant, vendredi soir, nulle trace de Gigio Donnarumma dans la liste des joueurs qui ont officiellement prolongé avec le club de la capitale. Alors qu'il sera en fin de contrat en 2026, et que le PSG devra soit le prolonger, soit le vendre cet été, le gardien de but numéro 1 du club de la capitale ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais Donnarumma l'a cependant bien compris, Luis Enrique veut lui miser sur un nouveau titulaire la saison prochaine, et il s'agit bel et bien de Lucas Chevalier comme le confirme Le Parisien ce dimanche.

Luis Enrique se focalise sur le gardien de but de Lille

Dominique Sévérac, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain pour le quotidien francilien, confirme que l'entraîneur espagnol a fait du gardien de but du LOSC sa priorité numéro 1. L'information sur l'intérêt de Luis Enrique pour Lucas Chevalier n'est pas nouvelle, mais désormais les choses sont très claires en interne, Gianluigi Donnarumma devra accepter la concurrence et s'habituer au banc de touche si le jeune portier lillois signe au PSG l'été prochain. « Depuis son arrivée en juillet 2023, Luis Enrique n’a pas encore eu l’opportunité de choisir un gardien numéro 1. Il entend changer l’histoire en attirant l’été prochain Lucas Chevalier de Lille », précise notre confrère, ne laissant pas le moindre doute dans ce dossier très sensible du gardien de but. Car depuis que QSI a racheté le Paris Saint-Germain, les gardiens se sont enchaînés sans aucune véritable logique, la signature de Safonov l'été dernier l'ayant démontré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Chevalier (@_lc30_)

En s'offrant Lucas Chevalier, dont certains pensent qu'il pourrait rapidement devenir le gardien de but de l'équipe de France, le Paris Saint-Germain frapperait forcément un grand coup. Mais il reste à savoir ce que le LOSC pense de tout cela, le portier ayant un contrat jusqu'en 2027 et une valeur qui grimpe de mois en mois. Actuellement, le site spécialisé Transfermarkt fixe à 30 millions d'euros la valeur de Lucas Chevalier.