PSG ‍: Luis Enrique exige cette signature

Luis Enrique pousse son premier petit coup de gueule en vue du futur mercato du PSG, et demande un renfort en attaque sous peine de voir son équipe exploser en vol la saison prochaine.

Première défaite du PSG dans cette Coupe du monde des clubs, et première conséquence importante sur le marché des transferts ? Le lien de causalité n’est pas direct, mais cela conforte Luis Enrique dans ce qu’il pense sur l’effectif à sa disposition. En dépit du recrutement de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, l’entraîneur du PSG n’est pas satisfait de son domaine offensif. Le coach des champions d’Europe estime tourner avec trop peu de joueurs, sans compter que le niveau baisse fortement derrière les titulaires. Un problème pour une équipe qui va avoir de nombreux matchs à disputer la saison prochaine, avec une pause estivale très courte. Et cela devra se régler lors de ce mercato par la venue d'un joueur supplémentaire dans un secteur pourtant déjà bien pourvu, l'attaque.

Ibrahim Mbaye encore juste

Selon le journaliste spécialiste du PSG Abdel Hamed, cela dérange Luis Enrique et il a donc demandé le recrutement d’un joueur offensif supplémentaire. Sans départ dans l’autre sens bien évidemment. Si l’entraîneur du PSG estime que le jeune Ibrahim Mbaye peut apporter progressivement à son équipe, il ne le compte pas encore dans la rotation pour la saison prochaine. C’est donc Luis Campos qui a été missionné pour trouver un attaquant supplémentaire afin de permettre à Luis Enrique d’avoir plus de choix devant.

Voilà qui explique les pistes variées en attaque révélées ces derniers jours, comme celle menant à Jhon Duran, Igor Jesus ou même Serhou Guirassy selon la presse allemande. Luis Enrique le sait très bien, l’année de la confirmation sera la plus difficile, et faire toute la saison avec un effectif qui ne fréquente pas une seconde l’infirmerie semble encore une fois impossible, même si le PSG possède un groupe jeune et en très bonne santé. Mais il suffit de voir le visage moins convaincant du PSG contre Botafogo en l’absence d'Ousmane Dembélé pour se rendre compte que l’inquiétude de Luis Enrique est légitime. Et il paraît difficile désormais de voir le champion d’Europe ne pas accéder à sa demande en lui offrant un attaquant de premier plan cet été lors du mercato.