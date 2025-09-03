PSG, Luis Enrique... Donnarumma déballe tout

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Poussé dehors par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a finalement signé à Manchester City dans les derniers instants du mercato estival. Au lendemain de l'officialisation, le portier italien est sorti du silence.

L'été fut rude pour Gianluigi Donnarumma. Passé de véritable héros en Ligue des champions la saison dernière à paria de Luis Enrique, le géant italien en a vu de toutes les couleurs. Il aura fallu attendre le dernier moment, juste avant la clôture du mercato estival, pour le voir quitter définitivement le PSG. Manchester City et l'écurie parisienne ont conjointement annoncé son arrivée dans le nord de l'Angleterre ce mardi. Mais avant d'avoir les pieds dans le vestiaire des Skyblues, Gianluigi Donnarumma a dû répondre à ses obligations de capitaine de la sélection italienne. C'est en cette qualité qu'il s'est présenté à la presse et qu'il a pu revenir publiquement sur son départ du PSG.

Donnarumma, sans rancune

« J’ai demandé au président de signer ici. Je suis serein car comme je l’ai déjà dit, lorsqu’un club comme Manchester City vous souhaite autant, c’est que vous avez fait du bon travail. Être convoité par l’un des meilleurs entraîneurs du monde est un sentiment indescriptible. Je ne suis déçu de rien. Chaque entraîneur prend ses propres décisions », a d'abord indiqué Gianluigi Donnarumma, pas rancunier envers Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout.

« Comme je l’ai dit, chaque entraîneur fait ses propres choix. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas le savoir. Je suis fier d’être entraîné par Guardiola. Je peux beaucoup progresser sous sa direction, et nous pouvons accomplir beaucoup. J’ai passé quatre années formidables à Paris, je m’y suis senti comme chez moi. Je ne peux donc qu’être heureux de ce que j’ai laissé derrière moi. En vérité, ces derniers jours, j’ai ressenti les effets de ma situation, mais j’ai continué à bien m’entraîner. J’ai toujours été calme et j’avais hâte d’aller à City, car ils me voulaient vraiment, Guardiola me voulait vraiment, et ça me flattait. Être convoité par un club prestigieux comme City me rend fier, je suis excité et heureux », a-t-il conclu face aux journalistes. Une chose est sûre, c'est un Donnarumma reboosté qui va pouvoir faire ses débuts avec Manchester City dès le retour de la trêve.