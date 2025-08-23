PSG ‍: Luis Enrique dézingue le jardinier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir au Parc des Princes, le PSG a pris le meilleur sur le SCO d'Angers. L'état de la pelouse était assez catastrophique. De quoi agacer Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a enchainé un deuxième succès de suite en Ligue 1 ce vendredi soir contre Angers au Parc des Princes. Le club de la capitale s'est contenté d'un petit but de Fabian Ruiz pour prendre les trois points. Mais l'écart entre les deux formations était abyssale. Le PSG aurait néanmoins aimé remporter ce match avec plus de buts d'écart. L'état de la pelouse n'a sans doute pas aidé. Comme très rarement, le gazon n'a pas eu le temps de pousser de manière homogène, du fait notamment des dernières grosses chaleurs dans la capitale. De quoi agacer Luis Enrique, dont le message sera sans doute entendu par Jonathan Calderwood, jardinier en chef du Parc des Princes.

Luis Enrique l'a mauvaise

Au sortir de la victoire contre Angers, l'entraineur espagnol du PSG a notamment balancé : « La pire chose, c'est l'état de la pelouse. Je ne savais pas que c'était à ce point. Ça a rendu le match encore plus difficile. Je dois féliciter mes joueurs parce qu'ils n'ont pas pensé à l'état de la pelouse et ont joué en confiance. Leurs capacités techniques et physiques ont fait qu'ils ont gagné le match (...) Encore une fois, c'est difficile de jouer face à une équipe en bloc bas et l'état de la pelouse a rendu encore plus difficile ce match.

Mais à aucun moment, mes joueurs n'ont été préoccupés par ça. On a besoin d'une pelouse en condition pour avoir le feeling avec le ballon, ce n'était pas le cas ce soir. Honnêtement je suis content de la capacité de mes joueurs à ne pas parler de l'état de la pelouse. C'était une chose imprévisible pour moi ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le PSG se rendra à Toulouse. L'occasion de prendre encore confiance et peaufiner la préparation des joueurs de Luis Enrique. Des joueurs qui connaitront entre temps leurs adversaires prochains en Ligue des champions.