PSG ‍: Luis Enrique démonte la statue de Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nombreux étaient ceux qui promettaient l'enfer au PSG après le départ de Kylian Mbappé et de ses 40 buts par saison. Mais Luis Enrique avait vu juste, et l'entraîneur français a effacé la trace de l'attaquant madrilène.

« Si quelqu'un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m'appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu'il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c'est mieux que 40 ». Juste après l'officialisation du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid au mercato 2024, Luis Enrique avait été interrogé sur son souhait éventuel de faire signer un buteur vedette au Paris Saint-Germain et sa réponse avait été claire. Même si la fin de l'ère Mbappé était annoncée, l'entraîneur espagnol n'avait lui aucune crainte, là où des journalistes et des consultants étaient persuadés que le club de la capitale allait être foudroyé. Un an plus tard, et avant même la finale de la Ligue des champions contre l'Inter, les chiffres donnent raison à Luis Enrique. Kylian Mbappé n'est plus au PSG, mais sportivement, il n'y a rien à regretter comme le fait remarquer Le Parisien.

Le PSG a multiplié les buteurs

Le 13e titre de @Ligue1 de l’histoire du Paris Saint-Germain ! ❤️💙 pic.twitter.com/YjA9kPClNE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2025

Dans la pratique, le raisonnement de Luis Enrique sur la multiplication des buteurs s'est concrétisé, avec en plus un énorme bonus, à savoir qu'Ousmane Dembélé s'est transformé en serial-buteur depuis le départ de Kylian Mbappé du PSG. Mais l'attaquant international tricolore a également vu ses coéquipiers être efficace. Cette saison, outre les 33 buts de Dembélé, Bradley Barcola a trouvé 19 fois le chemin des filets, contre 18 buts pour Gonçalo Ramos et 13 buts pour Désiré Doué. Et sept autres joueurs du Paris Saint-Germain ont marqué cinq buts et plus à savoir Vitinha (7), Hakimi (7), Kvaratskhelia (6), Lee (6), Neves (5), Ruiz (5) et Mendes (5). Alors que la saison passée, en dehors de Kylian Mbappé, seul Ramos avait franchi la barre des douze buts. De quoi confirmer que la Mbappé dépendance crainte par pas mal de monde n'a jamais existé.

Luis Enrique en route vers la gloire éternelle à Paris

Et pour le Parisien, tout cela est la conséquence des choix de Luis Enrique. « Son discours, ses exigences et son turnover ont réussi à convaincre chacun que le maillon faible serait celui qui ne se plierait pas aux règles vitales à la communauté et nécessaires, selon lui, au succès commun », constate le quotidien francilien. Et si le PSG s'impose lors des deux finales qu'il lui reste à jouer, et surtout celle contre l'Inter, alors la statue de Kylian Mbappé pourrait être remplacé par celle du technicien espagnol, lequel a emmené les supporters du Paris Saint-Germain dans son sillage.