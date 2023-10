PSG ‍: Luis Enrique abasourdi, qui a osé le critiquer ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est au cœur des critiques depuis la défaite du PSG sur la pelouse de Newcastle mercredi soir en Ligue des Champions (4-1).

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a pris l’eau lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle. Disposée en 4-2-4 avec quatre attaquants, Dembélé, Mbappé, Ramos et Kolo Muani, l’équipe de Luis Enrique a été surclassée dans tous les compartiments du jeu et en premier lieu dans l’intensité mise par les Magpies. Après la rencontre, Luis Enrique a fait l’objet de vives critiques en raison de son choix tactique. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a été très véhément en qualifiant de « système de merde » la tactique de Luis Enrique, qu’il a qualifié d’entraîneur « borné » et ayant tendance à prendre pour des moins que rien les journalistes et les observateurs qui osent remettre en cause ses choix.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les critiques dont Luis Enrique a fait l’objet. Une source proche du club parisien explique que l’entraîneur du PSG n’a pas compris le torrent de critiques à son égard. « Dans son esprit, il a toujours joué de cette façon depuis le début de la saison. Vitinha a toujours eu un rôle très offensif, peut-être un peu moins que Kolo Muani c'est vrai. Mais regardez le match de nouveau, vous allez voir que Randal a beaucoup bougé, comme le fait Vitinha » indique cette source, qui estime que Luis Enrique n’a pas foncièrement changé de système à Newcastle car lorsqu’il jouait, Vitinha occupait davantage un rôle dans le couloir gauche qu’au cœur du jeu.

Luis Enrique ne remet pas ses choix en cause

Reste qu’avec Kolo Muani ou Mbappé à gauche à la place du Portugais, les courses défensives ne sont pas les mêmes et le visage du PSG est totalement différent. Abasourdi après la défaite de son équipe en Angleterre, Luis Enrique ne s’est pas exprimé devant ses joueurs. Il l’a fait le lendemain au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy et face à certains interlocuteurs auxquels il fait confiance… il n’a absolument pas remis en doute ses choix. « S'il devait rejouer ce match, il le ferait probablement de la même façon. Pour le technicien, la défaite est avant tout liée à un manque d'efficacité offensive » écrit L’Equipe. Une dernière phrase qui ne manquera pas de provoquer une certaine frustration chez les supporters ainsi que les observateurs, qui commencent à voir un Luis Enrique un brin arrogant, tout ce qu’ils ne voulaient pas voir dans la capitale française.