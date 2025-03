PSG ‍: Luis Enrique a un coup de coeur à 100 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 21 ans, Pablo Barrios est l’une des révélations de la saison en Liga. Le jeune milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a déjà de nombreux courtisans en Europe… dont le PSG.

Cette saison, le milieu de terrain est l’une des forces du Paris Saint-Germain avec des joueurs à un excellent niveau. On pense évidemment à Joao Neves et à Vitinha mais aussi à Fabian Ruiz ou encore à Désiré Doué, qui offrent de multiples options à Luis Enrique. Le coach espagnol sait toutefois que le renfort d’un pur numéro six pourrait être bénéfique à son équipe à plus long terme. C’est pourquoi selon les informations de CaughtOffside, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a coché le nom d’un international espagnol évoluant en Liga dans l’optique du prochain mercato. Le média britannique l’affirme, le coach du PSG est très intéressé par Pablo Barrios, utilisé à 27 reprises par Diego Simeone chez les Colchoneros depuis le début de la saison.

Le PSG a le begain pour Pablo Barrios

Milieu de terrain de seulement 21 ans, l’international espagnol (1 sélection) est déjà très courtisé. En dehors de Paris, de nombreux cadors européens sont eux aussi sur les rangs. Parmi les clubs les plus chauds, Arsenal et Chelsea sont très actifs sur ce dossier tandis que le Bayern Munich et Tottenham surveillent la situation d’un peu plus loin. Une chose est certaine, l’Atlético ne souhaite pas négocier le départ de sa pépite. Pour boucler la signature de Pablo Barrios, il faudra donc lever sa clause libératoire, laquelle a été fixée à 100 millions d’euros par les Colchoneros. Une somme rondelette mais pas totalement inatteignable pour le club de la capitale. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain sera prêt à investir une telle somme pour s’attacher les services d’un joueur aussi prometteur à un poste clé, afin de renforcer un milieu de terrain déjà très sexy et qui pourrait vite devenir irrésistible avec un tel renfort l’été prochain.