PSG ‍: Luis Enrique a un besoin spécial au mercato

Après une saison d'une franche réussite, le Paris Saint-Germain veut offrir à Luis Enrique un milieu de terrain au profil bien spécifique pour renforcer un secteur qui manque de profondeur.

La saison 2024-2025 restera dans les annales pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant la Ligue 1 sans trembler, la Coupe de France sans adversité, mais aussi et surtout, la Ligue des champions au bout d'un parcours mémorable. Au fil de la saison, Luis Enrique a réussi à faire de son entrejeu le meilleur en Europe. Un trio João Neves - Vitinha - Fabian Ruiz qui a affiché un niveau marquant, mais qui n'est pas encore totalement à la hauteur de ce que l'entraineur parisien attend.

Le PSG cherche son nouveau Paredes

Car oui, hormis ces trois titulaires indiscutables, ceux qui siègent sur le banc ne font clairement pas rêver. Pour éviter un gros déséquilibre en cas de blessure importante, Luis Enrique a fait savoir à sa direction qu'il avait besoin d'un recrutement imminent dans l'entrejeu, indique Livefoot. Le média va même plus loin en expliquant que le technicien asturien a besoin d'un milieu de terrain au profil de « bad boy », doté d'une expérience avérée et capable de faire déjouer les adversaires, tant physiquement que mentalement. Un joueur qui, sur le papier, ressemblerait en plusieurs points à un Leandro Paredes.

Si la saison que vient de réaliser le Paris Saint-Germain est une exception, auparavant, les différents effectifs franciliens ont souvent manqué de hargne et de vice dans les moments les plus importants. En finale de Coupe du monde des clubs, l'entrejeu parisien s'était heurté à celui de Chelsea, composé de Moises Caicedo et Enzo Fernandez, deux joueurs au profil justement recherché.