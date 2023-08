PSG ‍: Luis Enrique a tranché, Donnarumma va tomber de haut

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’est plus intouchable. L’Italien n’aurait pas convaincu le nouvel entraîneur Luis Enrique, prêt à le pousser vers la sortie avant la fin du mercato estival.

Connu pour sa forte personnalité, Luis Enrique fait partie de ces entraîneurs capables de prendre des décisions importantes. Le coach du Paris Saint-Germain n’hésitera pas à s’appuyer sur un jeune talent s’il estime qu’un titi mérite du temps de jeu. Et à l’inverse, l’Espagnol n’épargnera pas les cadres si nécessaire. Certains titulaires habituels pourraient être victimes de la redistribution des cartes, y compris le gardien numéro 1 Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma poussé vers la sortie ?

Si l’on en croit le site Fichajes.net, l’Italien n’a pas convaincu Luis Enrique pendant la préparation. Et l’on imagine que le technicien s’est renseigné sur les performances du portier la saison dernière, durant laquelle certaines erreurs lui avaient valu pas mal de critiques. En tout cas, la source croit savoir que Gianluigi Donnarumma pourrait être poussé vers la sortie. Et que la Juventus Turin, malgré la présence du Polonais Wojciech Szczesny, serait sa destination la plus probable.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Club. 🔴🔵#WelcomeTenas — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2023

Rappelons que les Bianconeri courtisent l’ancien gardien du Milan AC depuis plusieurs années. Cet été pourrait donc représenter le moment tant attendu pour s’attacher ses services. Reste à savoir qui deviendrait le dernier rempart du Paris Saint-Germain en cas de transfert de Gianluigi Donnarumma. On sait que Keylor Navas devrait à nouveau partir suite à son prêt à Nottingham Forest.

Le Costaricien n’est sans doute pas l’alternative envisagée par Luis Enrique. Quant à la recrue Arnau Tenas, même s’il possède le même agent que le coach parisien, son inexpérience semble incompatible avec un tel rôle. Le club de la capitale envisagerait-il le recrutement d’un nouveau gardien ? La tâche ne serait pas simple pour le conseiller football Luis Campos.